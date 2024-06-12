Бронников Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения26.05.1907
Дата смерти06.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бронников Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Бронникова) Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Бронникова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Бронников Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Бронникова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Бронников Владимир Иванович
Мать ребёнка: Бронникова Анна Яковлевна
Смерть
06.09.1941
Рождение ребёнка
19.11.1950
Дочь: Бердникова (Бронникова) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Бронникова Анна Яковлевна