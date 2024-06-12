Бронников Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБронников Иван Степанович

Бронников Иван Степанович

Место рождения

Шунгупур, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

26.05.1907

Дата смерти

06.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1907

Отец: Бронников Степан (Стефан) Андреевич

Мать: Бронникова Ксения Егорова

Шунгупур, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бронникова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Бронников Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Шунгупур, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Бронникова) Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Бронникова Анна Яковлевна

Шунгупур, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1934

Сын: Бронников Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Бронникова Анна Яковлевна

Шунгупур, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1939

Сын: Бронников Владимир Иванович

Мать ребёнка: Бронникова Анна Яковлевна

Шунгупур, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
06.09.1941
Рождение ребёнка
19.11.1950

Дочь: Бердникова (Бронникова) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Бронникова Анна Яковлевна

Шунгупур, Уржумский уезд, Вятская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.