Тягушева (Русяева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тягушева (Русяева) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1911

Дата смерти

19.07.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1911

Отец: Русяев Емельян

Мать: Русяева (Аверкина) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тягушев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тягушев Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тягушев Яков

Рождение ребёнка
09.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тягушев Яков

Рождение ребёнка
21.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тягушев Яков

Рождение ребёнка
15.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тягушев Яков

Смерть
19.07.1994
Похороны
Неизвестно

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