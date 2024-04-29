Богдановский Александр Романович
Место рождения
Дата рождения1881 ст.
Дата смертиВычислено 1916 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1912 ст.
Дочь: Петрова (Петрова) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Николаева (Петрова) Ирина Яковлевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Вычислено 1916 ст.