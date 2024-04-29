Богдановский Александр Романович 1881 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Богдановский Александр Романович

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

1881 ст.

Дата смерти

Вычислено 1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
11.01.1912 ст.

Дочь: Петрова (Петрова) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Николаева (Петрова) Ирина Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Вычислено 1916 ст.

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