Орлова (Ипполитова) Галина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Наталья
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Владимир