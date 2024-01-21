Орлова (Ипполитова) Галина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Ипполитова) Галина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Наталья

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Владимир

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