Соколова Пелагея Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соколов Сергей Феодорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соколова) Ефдотия Сергеевна
Отец ребёнка: Соколов Сергей Феодорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1880
Дочь: (Соколова) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Соколов Сергей Феодорович
Рождение ребёнка
04.09.1884
Дочь: Спирина (Соколова) Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Соколов Сергей Феодорович
Рождение ребёнка
14.09.1888
Дочь: (Соколов) Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Соколов Сергей Феодорович
Рождение ребёнка
05.06.1895
Сын: Соколов Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Соколов Сергей Феодорович
Рождение ребёнка
15.08.1898
Сын: Соколов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Соколов Сергей Феодорович
Рождение ребёнка
15.08.1902
Дочь: (Соколова) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Соколов Сергей Феодорович
Рождение ребёнка
09.04.1906
Сын: Соколов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Соколов Сергей Феодорович
Смерть
1924