Соколова Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Пелагея Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Соколов Сергей Феодорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соколова) Ефдотия Сергеевна

Отец ребёнка: Соколов Сергей Феодорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Сергей Феодорович

Рождение ребёнка
19.11.1880

Дочь: (Соколова) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Соколов Сергей Феодорович

Рождение ребёнка
04.09.1884

Дочь: Спирина (Соколова) Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Соколов Сергей Феодорович

Рождение ребёнка
14.09.1888

Дочь: (Соколов) Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Соколов Сергей Феодорович

Рождение ребёнка
05.06.1895

Сын: Соколов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Соколов Сергей Феодорович

Рождение ребёнка
15.08.1898

Сын: Соколов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Соколов Сергей Феодорович

Рождение ребёнка
15.08.1902

Дочь: (Соколова) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Соколов Сергей Феодорович

Рождение ребёнка
09.04.1906

Сын: Соколов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Соколов Сергей Феодорович

Смерть
1924

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