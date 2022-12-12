Крачковский Иван Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1901
Дата смерти18.12.1950
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Отец: Крачковский Антон
Мать: Крачковская Мария
Рождение ребёнка
22.07.1939
Сын: Крачковский Михаил Иванович
Мать ребёнка: Крачковская Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крачковская Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Крачковская Елена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.12.1950