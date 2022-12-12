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Крачковский Иван Антонович

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Место рождения

Радошковичи, Молодечненский район, Минская область

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

18.12.1950

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: Крачковский Антон

Мать: Крачковская Мария

Радошковичи, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
22.07.1939

Сын: Крачковский Михаил Иванович

Мать ребёнка: Крачковская Елена Михайловна

Радошковичи, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крачковская Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Крачковская Елена Михайловна

Радошковичи, Молодечненский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крачковская Елена Михайловна

Смерть
18.12.1950
Радошковичи, Молодечненский район, Минская область
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