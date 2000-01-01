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Паринов Петр Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

01.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Паринов Никита Иванович

Мать: не указана

Смерть
01.03.1942
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