Корнилов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилов Александр

Место рождения

Ярославль

Дата рождения

01.11.1958

Дата смерти

07.09.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1960 г.р.

Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославль
Бракосочетание
01.12.1979

Жена: Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
24.04.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Егоровна

Ярославль
Рождение ребёнка
21.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Егоровна

Ярославль
Рождение ребёнка
10.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Егоровна

Ярославль
Смерть
07.09.2008
Ярославль
Похороны
Неизвестно
Ярославль
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