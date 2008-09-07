Корнилов Александр
Место рожденияЯрославль
Дата рождения01.11.1958
Дата смерти07.09.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.12.1979
Жена: Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
24.04.1980
Ярославль
Рождение ребёнка
21.09.1985
Ярославль
Рождение ребёнка
10.07.1987
Ярославль
Смерть
07.09.2008
Ярославль
Похороны
Неизвестно
Ярославль