Максим Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прохор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1797
Сын: Матвей Максимов
Мать ребёнка: Марина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Петрова
Место жительства
Неизвестно
деревня Грижуб, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно