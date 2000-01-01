Максим Прохоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Прохоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прохор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1797

Сын: Матвей Максимов

Мать ребёнка: Марина Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Петрова

Место жительства
Неизвестно
деревня Грижуб, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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