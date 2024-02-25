Гильд Лоренц — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильд Лоренц

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Гильд Иоанн

Мать: Гильд Елизабета

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Гильд Маргарета

Мать ребёнка: Гильд Катарина

Рождение ребёнка
1836

Сын: Гильд Иоганн Георг

Мать ребёнка: Гильд Катарина

Рождение ребёнка
1843

Сын: Гильд Лоренц

Мать ребёнка: Гильд Катарина

Рождение ребёнка
1848

Сын: Гильд Антон

Мать ребёнка: Гильд Катарина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гильд Катарина

Смерть
Неизвестно
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