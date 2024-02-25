Гильд Лоренц
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Гильд Иоанн
Мать: Гильд Елизабета
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Гильд Маргарета
Мать ребёнка: Гильд Катарина
Рождение ребёнка
1836
Сын: Гильд Иоганн Георг
Мать ребёнка: Гильд Катарина
Рождение ребёнка
1843
Сын: Гильд Лоренц
Мать ребёнка: Гильд Катарина
Рождение ребёнка
1848
Сын: Гильд Антон
Мать ребёнка: Гильд Катарина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гильд Катарина
Смерть
Неизвестно