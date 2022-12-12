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Амиров Мухаммадхан Мухамметгали улы

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Место рождения

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.11.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1890 ст.

Отец: Амиров Мухамметгали Минлибай улы

Мать: не указана

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1909 ст.

Дочь: Амирова Ракия Мухамметхан кызы

Мать ребёнка: не указана

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1911 ст.

Сын: Амиров Ахмадхан Мухамметхан улы

Мать ребёнка: не указана

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закира Аляутдин кызы

Смерть
Неизвестно
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