Амиров Мухаммадхан Мухамметгали улы
Место рождения
Дата рождения05.11.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1890 ст.
Отец: Амиров Мухамметгали Минлибай улы
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1909 ст.
Дочь: Амирова Ракия Мухамметхан кызы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1911 ст.
Сын: Амиров Ахмадхан Мухамметхан улы
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Закира Аляутдин кызы
Смерть
Неизвестно