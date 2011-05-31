Грибанов Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибанов Виктор Алексеевич

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Место рождения

Большая Пельпахта, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.07.1922

Дата смерти

31.05.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Пельпахта, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1958 по 1963
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1963 по 2011
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
31.05.2011
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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