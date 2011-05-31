Грибанов Виктор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения28.07.1922
Дата смерти31.05.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1958 по 1963
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1963 по 2011
Смерть
31.05.2011