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Егор Иванович

Место рождения

Брагино, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Брагино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
20.01.1885 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 20.01.1885 Юхновщина крестьянин Диомид Федорович ??? крестьянская дочь Татьяна Гавриловна по жениху Луневщины крестьянин Петр Федорович по жениху Вилина крестьянин Ефим Федорови... Показать все
Смерть
Неизвестно

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