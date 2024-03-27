(Унагаева) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Унагаева) Евгения Николаевна

(Унагаева) Евгения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Отец

Около 1864 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Унагаев Николай

Мать: Унагаева ?

Смерть
1933
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close