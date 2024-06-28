Белова Наталия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белов Феодор Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Пимен Федоров
Отец ребёнка: Белов Феодор Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Белова) Доминика Федорова
Отец ребёнка: Белов Феодор Алексеев
Рождение ребёнка
09.08.1893 ст.
Сын: Белов Павел Федоров
Отец ребёнка: Белов Феодор Алексеев
Рождение ребёнка
29.06.1896 ст.
Дочь: (Белова) Мария Федорова
Отец ребёнка: Белов Феодор Алексеев
Рождение ребёнка
26.09.1900 ст.
Дочь: (Белова) Иустиния Федорова
Отец ребёнка: Белов Феодор Алексеев
Смерть
Неизвестно