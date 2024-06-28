Белова Наталия Алексеева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБелова Наталия Алексеева

Белова Наталия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Феодор Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Александр Федоров

Отец ребёнка: Белов Феодор Алексеев

Загайново, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Пимен Федоров

Отец ребёнка: Белов Феодор Алексеев

Загайново, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белова) Доминика Федорова

Отец ребёнка: Белов Феодор Алексеев

Загайново, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
09.08.1893 ст.

Сын: Белов Павел Федоров

Отец ребёнка: Белов Феодор Алексеев

Загайново, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
29.06.1896 ст.

Дочь: (Белова) Мария Федорова

Отец ребёнка: Белов Феодор Алексеев

Загайново, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
26.09.1900 ст.

Дочь: (Белова) Иустиния Федорова

Отец ребёнка: Белов Феодор Алексеев

Загайново, Галичский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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