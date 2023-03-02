Артамонова (Артамонов) Анисим Иосифович
Место рождения
Дата рожденияДо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно Иван Анисимович
Мать ребёнка: Артамонова (Безчастная) Матрона Харитоновна
Рождение ребёнка
21.05.1905
Дочь: Извекова (Артамонова) Елена Анисимовна
Мать ребёнка: Артамонова (Безчастная) Матрона Харитоновна