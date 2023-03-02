Артамонова (Артамонов) Анисим Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонова (Артамонов) Анисим Иосифович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Иван Анисимович

Мать ребёнка: Артамонова (Безчастная) Матрона Харитоновна

Рождение ребёнка
21.05.1905

Дочь: Извекова (Артамонова) Елена Анисимовна

Мать ребёнка: Артамонова (Безчастная) Матрона Харитоновна

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