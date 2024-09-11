Дубровская (Стародумова) Ефросинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровская (Стародумова) Ефросинья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубровский Павел Данилович

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Рождение ребёнка
28.08.1887 ст.

Сын: Дубровский Александр Павлович

Отец ребёнка: Дубровский Павел Данилович

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 54. 28 августа 1887 г. рожден, крещен 30. Александр. Уволенный в запас армии Павел Данилов Дубровский и его законная жена Ефросинья Михайлова оба вероисповедания православного ГАКемО. Ф.60 Оп. 1 Де... Показать все
Рождение ребёнка
11.06.1890 ст.

Дочь: Дубровская Агриппина Павловна

Отец ребёнка: Дубровский Павел Данилович

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 58. 11 июня 1890 г. рождена, крещена 17. Агриппина. Уволенный в запас армии Павел Данилов Дубровский и его законная жена Ефросинья Михайлова оба вероисповедания православного ГАКемО. Ф.60 Оп. 1 Дел... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1891 ст.

Дочь: Сазонова (Дубровская) Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Дубровский Павел Данилович

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 118. 6 октября 1891 г. рождена, крещена 14. Параскева. Запасной рядовой Павел Данилов Дубровский и законная жена его Ефросинья Михайлова оба православные. ГАКемО Ф. 60 Оп. 1 Д. 666 с. 60об
Рождение ребёнка
13.02.1894 ст.

Сын: Дубровский Федор Павлович

Отец ребёнка: Дубровский Павел Данилович

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 29. 13 февраля 1894 г. рожден, крещен 17. Федор. Уволенный в запас армии Павел Данилов Дубровский и его законная жена Ефросинья Михайлова оба вероисповедания православного ГАКемО. Ф. 60 Оп. 1 Дело ... Показать все
Рождение ребёнка
1896 ст.

Дочь: Дубровская Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Дубровский Павел Данилович

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.03.1898 ст.

Сын: Дубровский Иван Павлович

Отец ребёнка: Дубровский Павел Данилович

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 21. 27 марта 1898 г. рожден, крещен 29. Иоанн. Села Верхне-Почитанского крестьянин уволенный в запас армии Павел Данилов Дубровский и его законная жена Ефросинья Михайлова оба православного вероисп... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1899 ст.

Сын: Дубровский Константин Павлович

Отец ребёнка: Дубровский Павел Данилович

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 94. 1 октября 1899 г. рожден, крещен 3. Константин. Села Верхне-Почитанского крестьянин Павел Данилов Дубровский и законная жена его Ефросинья Михайлова оба православные ГАКемО Ф. 60 Оп. 5 Д. 8 с. 4... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1902 ст.

Сын: Дубровский Федот Павлович

Отец ребёнка: Дубровский Павел Данилович

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 22. 1 марта 1902 г. рожден, крещен 3. Федот. Села Почитанского уволенный в запас армии Павел Данилов Дубровский и законная его жена Ефросинья Михайлова оба православные ГАКемО. Ф. 60 Оп. 4 Дело 137 ... Показать все
Рождение ребёнка
27.09.1904 ст.

Дочь: Дубровская Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Дубровский Павел Данилович

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 132. 27 сентября 1904 г. рождена, крещена 30. Пелагея. Села Почитанского крестьянин Павел Данилов Дубровский и кго законная жена Ефросинья Михайлова оба православные ГАКемО. Ф. 60 Оп. 5 Дело 25 стр... Показать все
Смерть
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

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