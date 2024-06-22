Тарасова Ирина Григорьева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарасова Ирина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1879 ст.

Сын: Тарасов Степан Александрович

Отец ребёнка: Тарасов Александр Иванович

Большое Ходяшево, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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