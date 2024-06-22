Тарасова Ирина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1879 ст.
Сын: Тарасов Степан Александрович
Отец ребёнка: Тарасов Александр Иванович
Большое Ходяшево, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно