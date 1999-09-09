Воробьёва (Макарова) Екатерина Ивановна
Место рождения601977 Pavlovskoe, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения05.12.1918
Дата смерти09.09.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1918
601977 Pavlovskoe, Vladimir Oblast Russia
Бракосочетание
25.11.1938
Рождение ребёнка
15.01.1939
Сын: Воробьёв Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Воробьёв Сергей Арсеньевич
Novosibirsk, Oblast Novosibirsk Russian Federation
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Воробьёв Сергей Арсеньевич
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьёв Сергей Арсеньевич
Работа или профессия
Неизвестно
педагог
Развод
Неизвестно
Смерть
09.09.1999
нижний новгород, Нижегородская обл. Russian Federation