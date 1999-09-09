Воробьёва (Макарова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Макарова) Екатерина Ивановна

Место рождения

601977 Pavlovskoe, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

05.12.1918

Дата смерти

09.09.1999

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1918

Отец: Макаров Иван Никонорович

Мать: Макарова Пелагея Федоровна

601977 Pavlovskoe, Vladimir Oblast Russia
Бракосочетание
25.11.1938

Муж: Воробьёв Сергей Арсеньевич

Рождение ребёнка
15.01.1939

Сын: Воробьёв Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Воробьёв Сергей Арсеньевич

Novosibirsk, Oblast Novosibirsk Russian Federation
Рождение ребёнка
1940

Сын: Воробьёв Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Воробьёв Сергей Арсеньевич

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьёв Сергей Арсеньевич

Работа или профессия
Неизвестно
педагог
Развод
Неизвестно

Муж: Воробьёв Сергей Арсеньевич

Смерть
09.09.1999
нижний новгород, Нижегородская обл. Russian Federation
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