Подкорытова (Калинина) Евгения Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкорытова (Калинина) Евгения Артемьевна

Место рождения

Село Коптелово Коптеловского района Свердловской области

Дата рождения

25.10.1920

Дата смерти

01.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1920

Отец: Калинин Артемий Никифорович

Мать: Калинина Степанида Ефимовна

Село Коптелово Коптеловского района Свердловской области
Рождение ребёнка
04.04.1951

Дочь: Харлова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Подкорытов Михаил Иванович

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Бракосочетание
15.05.1954

Муж: Подкорытов Михаил Иванович

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Свидетельство о заключении брака от 15.05.1954 №202 Бюро ЗАГС города Алапаевска Свердловской области
Смерть
01.10.1987
город Лесной Свердловской области
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