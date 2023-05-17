Подкорытова (Калинина) Евгения Артемьевна
Место рожденияСело Коптелово Коптеловского района Свердловской области
Дата рождения25.10.1920
Дата смерти01.10.1987
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1920
Село Коптелово Коптеловского района Свердловской области
Рождение ребёнка
04.04.1951
Дочь: Харлова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Подкорытов Михаил Иванович
Бракосочетание
15.05.1954
Свидетельство о заключении брака от 15.05.1954 №202 Бюро ЗАГС города Алапаевска Свердловской области
Смерть
01.10.1987
город Лесной Свердловской области