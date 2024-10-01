Шаламов Павел Евмениев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Шаламов Евмений Ефимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаламова Наталья Павлова
Мать ребёнка: Шаламова (Перина) Евфимия Ионова
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Шаламова (Перина) Евфимия Ионова
Рождение ребёнка
14.09.1863
Дочь: Шаламова Надежда Павлова
Мать ребёнка: Шаламова (Перина) Евфимия Ионова
Рождение ребёнка
07.11.1864
Мать ребёнка: Шаламова (Перина) Евфимия Ионова
Пророко-Ильинская церковь с. Озеро,15.11.1864г. Крёстный: с. Озеро Шаламов Никифор Евмениеав; Крёсная: с. Озеро Шаламова Варвара Евмениеав (отец восприемников Шаламов Евмений Ефимович).
Рождение ребёнка
07.05.1866
Мать ребёнка: Шаламова (Перина) Евфимия Ионова
Пророко-Ильинская церковь с. Сикияз, 8.05.1866г. Крёстная: с. Озеро Шаламова Варвара Евменьевна, крестьянская девица.
Рождение ребёнка
06.09.1868
Дочь: Шаламова Анна Павлова
Мать ребёнка: Шаламова (Перина) Евфимия Ионова
Пророко-Ильинская церковь с. Сикияз 8.09.1868г. Крёстный: с. Озеро Перин Андрей Ионович, рядовой солдат; Крёстная: с.Озеро Шаламова Варвара Евменьевна.
Рождение ребёнка
18.08.1870
Дочь: Шаламова Мария Павлова
Мать ребёнка: Шаламова (Перина) Евфимия Ионова
Рождение ребёнка
23.05.1872
Сын: Шаламов Иоан Павлов
Мать ребёнка: Шаламова (Перина) Евфимия Ионова
Рождение ребёнка
09.07.1878
Мать ребёнка: Шаламова (Перина) Евфимия Ионова
Смерть
Неизвестно