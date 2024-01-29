Иванников Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
19.01.1920
Сын: Иванников Савелий Васильевич
Мать ребёнка: Иванникова -- (Тимошина) Варвара Максимовна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Иванников Александр Васильеич
Мать ребёнка: Иванникова -- (Тимошина) Варвара Максимовна
Смерть
Неизвестно