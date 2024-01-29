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Иванников Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванников Андрей Николаевич

Мать: Иванникова -- Фекла Артемьевна

Бракосочетание
1918

Жена: Иванникова -- (Тимошина) Варвара Максимовна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.01.1920

Сын: Иванников Савелий Васильевич

Мать ребёнка: Иванникова -- (Тимошина) Варвара Максимовна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Иванников Александр Васильеич

Мать ребёнка: Иванникова -- (Тимошина) Варвара Максимовна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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