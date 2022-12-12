Ларина Акилина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Ларин Василий
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Ларин Василий
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Ларин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ларин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларин Василий
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно