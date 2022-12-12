Ларина Акилина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина Акилина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1762 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Ларин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ларин Василий

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Ларин Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Ларин Василий

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Ларин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ларин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Василий

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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