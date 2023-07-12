Кокина Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокина Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1975

Отец: не указан

Мать: Васильченко Светлана Ивановна

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