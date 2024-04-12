Волкова Параскева Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Сергей Семенов
Бракосочетание
31.01.1890
Рождение ребёнка
28.07.1891
Сын: Волков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Волков Григорий Петрович
Рождение ребёнка
22.08.1892
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Волков Григорий Петрович
Рождение ребёнка
05.10.1896
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Волков Григорий Петрович
Рождение ребёнка
23.06.1898
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Волков Григорий Петрович
Рождение ребёнка
30.07.1899
Сын: Волков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Волков Григорий Петрович
Рождение ребёнка
15.10.1904
Сын: Волков Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Волков Григорий Петрович
Рождение ребёнка
24.12.1906
Отец ребёнка: Волков Григорий Петрович
Рождение ребёнка
20.12.1907
Сын: Волков Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Волков Григорий Петрович
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.09.1909
Отец ребёнка: Волков Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Волков Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно