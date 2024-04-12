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Волкова Параскева Сергеевна

Место рождения

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Сергей Семенов

Мать: не указана

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
31.01.1890

Муж: Волков Григорий Петрович

Рождение ребёнка
28.07.1891

Сын: Волков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Волков Григорий Петрович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.08.1892

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Волков Григорий Петрович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1896

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Волков Григорий Петрович

Рождение ребёнка
23.06.1898

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Волков Григорий Петрович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.07.1899

Сын: Волков Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Волков Григорий Петрович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.10.1904

Сын: Волков Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Волков Григорий Петрович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.12.1906

Сын: Волков Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Волков Григорий Петрович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.12.1907

Сын: Волков Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Волков Григорий Петрович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.09.1909

Сын: Волков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Волков Григорий Петрович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Волков Григорий Петрович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Григорий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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