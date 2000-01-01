Сучкова (Наумова) Елизавета Степановна
Место рожденияс.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Дата рождения14.04.1912
Дата смерти04.06.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1912
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Бракосочетание
11.04.1933
Муж: Сучков Петр Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1934
Отец ребёнка: Сучков Петр Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1936
Дочь: Фаина Петровна
Отец ребёнка: Сучков Петр Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1938
Отец ребёнка: Сучков Петр Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1939
Дочь: Лилия Петровна
Отец ребёнка: Сучков Петр Иванович
Рождение ребёнка
27.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сучков Петр Иванович
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Смерть
04.06.1990
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кладбище с.Сметанино