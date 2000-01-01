Сучкова (Наумова) Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучкова (Наумова) Елизавета Степановна

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Место рождения

с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.

Дата рождения

14.04.1912

Дата смерти

04.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1912

Отец: Наумов Степан Алексеевич

Мать: Наумова Прасковья Алексеевна

с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Бракосочетание
11.04.1933

Муж: Сучков Петр Иванович

Рождение ребёнка
16.02.1934

Сын: Сучков Валентин Петрович

Отец ребёнка: Сучков Петр Иванович

Рождение ребёнка
08.11.1936

Дочь: Фаина Петровна

Отец ребёнка: Сучков Петр Иванович

Рождение ребёнка
04.08.1938

Сын: Сучков Владимир Петрович

Отец ребёнка: Сучков Петр Иванович

Рождение ребёнка
05.08.1939

Дочь: Лилия Петровна

Отец ребёнка: Сучков Петр Иванович

Рождение ребёнка
27.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сучков Петр Иванович

с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Смерть
04.06.1990
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кладбище с.Сметанино
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