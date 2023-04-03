Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Кошелево, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошелево, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Александр Иванов

Отец ребёнка: Иван Силин

Рождение ребёнка
1764

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Силин

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ульяна Иванов

Отец ребёнка: Иван Силин

Рождение ребёнка
1772

Сын: Илья Иванов

Отец ребёнка: Иван Силин

Смерть
Неизвестно

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