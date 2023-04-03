Евдокия
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Александр Иванов
Отец ребёнка: Иван Силин
Рождение ребёнка
1764
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Силин
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ульяна Иванов
Отец ребёнка: Иван Силин
Рождение ребёнка
1772
Сын: Илья Иванов
Отец ребёнка: Иван Силин
Смерть
Неизвестно