Щербак Христина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1906
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: Неизвестно Петр
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Щербак Роман Кузьмич
Петрополье, Харківська область
Рождение ребёнка
23.10.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербак Роман Кузьмич
Изюм, Харківська область
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Чмиль Мария Романовна
Отец ребёнка: Щербак Роман Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1930
Отец ребёнка: Щербак Роман Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербак Роман Кузьмич
Смерть
1956