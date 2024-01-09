Щербак Христина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак Христина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

1922 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1928 г.р.
Около 1930 г.р.

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Неизвестно Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Щербак Василий Романович

Отец ребёнка: Щербак Роман Кузьмич

Петрополье, Харківська область
Рождение ребёнка
23.10.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербак Роман Кузьмич

Изюм, Харківська область
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Чмиль Мария Романовна

Отец ребёнка: Щербак Роман Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Щербак Николай Романович

Отец ребёнка: Щербак Роман Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербак Роман Кузьмич

Смерть
1956
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