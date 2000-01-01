Ефимочкина Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимочкина Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1890 ст.

Дочь: Ефимочкина Дарья Георгиевна

Отец ребёнка: Ефимочкин Георгий Григорьевич

Рождение ребёнка
18.09.1891 ст.

Дочь: Ефимочкина Фекла Георгиевна

Отец ребёнка: Ефимочкин Георгий Григорьевич

Рождение ребёнка
24.09.1893 ст.

Сын: Ефимочкин Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Ефимочкин Георгий Григорьевич

Рождение ребёнка
30.10.1895 ст.

Сын: Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Ефимочкин Георгий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимочкин Георгий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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