Ефимочкина Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1890 ст.
Дочь: Ефимочкина Дарья Георгиевна
Отец ребёнка: Ефимочкин Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
18.09.1891 ст.
Дочь: Ефимочкина Фекла Георгиевна
Отец ребёнка: Ефимочкин Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
24.09.1893 ст.
Сын: Ефимочкин Сергей Георгиевич
Отец ребёнка: Ефимочкин Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
30.10.1895 ст.
Сын: Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Ефимочкин Георгий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно