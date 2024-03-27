Акчурин Ахмят Хасянович
Место рожденияМордовская АССР, Торбеевский р-н, с. Усть-Рахманка
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Акчурин Хасян
Мать: Акчурина Лятифя 2 Жена
Работа или профессия
Неизвестно
Работал прокурором в Таджикистане
Военная служба
Неизвестно
Акчурин Ахмет Х. Новый Картотека ранений Дата рождения: __.__.1911 Место рождения: Пензенская обл. Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 1 огсб Дата выбытия: 30.05.1943 Причина выбытия: выбыл ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно