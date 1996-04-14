Иванченко Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1921 по Неизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1921 по Неизвестно
Отец: Иванченко Степан
Мать: Иванченко Евгения
Рождение ребёнка
07.05.1953
Дочь: Иванченко Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1954
Сын: Иванченко Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Иванченко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванченко Александр Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванченко Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванченко Анна
Смерть
Неизвестно