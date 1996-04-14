Иванченко Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванченко Алексей Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1921 по Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1921 по Неизвестно

Отец: Иванченко Степан

Мать: Иванченко Евгения

Рождение ребёнка
07.05.1953

Дочь: Иванченко Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1954

Сын: Иванченко Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Иванченко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванченко Александр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванченко Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванченко Анна

Смерть
Неизвестно
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