Глушак (Подосёнова) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушак (Подосёнова) Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Пол

Женский

Отец

Мать

1896 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Подосенов Александр Ильич

Мать: Подосенова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
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