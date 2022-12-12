Бородулина Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородулина Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 06.04.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.04.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1906

Сын: Бородулин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Бородулин Василий Дмитриевич

Яковлевское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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