Бородулина Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 06.04.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.04.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1906
Сын: Бородулин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Бородулин Василий Дмитриевич
Яковлевское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно