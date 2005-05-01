Сороковая (Ражева) Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1921
Дата смерти01.05.2005
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сороковой Петр Фёдорович
Рождение ребёнка
19.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сороковой Петр Фёдорович
Смерть
01.05.2005