Сороковая (Ражева) Елена Константиновна 22.05.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСороковая (Ражева) Елена Константиновна

Сороковая (Ражева) Елена Константиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1921

Дата смерти

01.05.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1921

Отец: Ражев Константин Алексеевич

Мать: Ражева (Турсенина) Апполинария Фадеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сороковой Петр Фёдорович

Рождение ребёнка
30.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сороковой Петр Фёдорович

Рождение ребёнка
19.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сороковой Петр Фёдорович

Смерть
01.05.2005

Мы используем куки для улучшения работы сайта.