Гуляев Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.2009
Дочь: Гуляева Софья Андреевна
Мать ребёнка: Гуляева Кристина Михайловна
Рождение ребёнка
27.04.2015
Сын: Гуляев Григорий Владимирович
Мать ребёнка: Гуляева Кристина Михайловна
Рождение ребёнка
09.12.2018
Сын: Гуляев Макар Владимирович
Мать ребёнка: Гуляева Кристина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно