Гуляев Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляев Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гуляев Владимир Афанасьевич

Мать: Гуляева Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
28.02.2009

Дочь: Гуляева Софья Андреевна

Мать ребёнка: Гуляева Кристина Михайловна

Рождение ребёнка
27.04.2015

Сын: Гуляев Григорий Владимирович

Мать ребёнка: Гуляева Кристина Михайловна

Рождение ребёнка
09.12.2018

Сын: Гуляев Макар Владимирович

Мать ребёнка: Гуляева Кристина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуляева Кристина Михайловна

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