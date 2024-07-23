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Соловьев Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1979

Отец: Соловьев Иван Петрович

Мать: Соловьева Марина Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Оксана Михайловна

Рождение ребёнка
02.03.2002

Дочь: Соловьева Яна Дмитриевна

Мать ребёнка: Соловьева Оксана Михайловна

Рождение ребёнка
26.05.2005

Дочь: Соловьева Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Соловьева Оксана Михайловна

Рождение ребёнка
13.09.2012

Сын: Соловьев Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Соловьева Оксана Михайловна

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