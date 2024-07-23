Соловьев Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1979
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.2002
Дочь: Соловьева Яна Дмитриевна
Мать ребёнка: Соловьева Оксана Михайловна
Рождение ребёнка
26.05.2005
Дочь: Соловьева Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Соловьева Оксана Михайловна
Рождение ребёнка
13.09.2012
Сын: Соловьев Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Соловьева Оксана Михайловна