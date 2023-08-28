Погонщиков Иван Козьмич (Кузьмич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.
Отец: Погонщиков Кузьма
Бракосочетание
15.01.1912 ст.
Новгородская губ.,Белозерский уезд,с.Надпорожье
Поручитель
25.01.1913 ст.
Новгородская губ.,Белозерский уезд,с.Надпорожье
жених: сын крестьянской вдовы Погонщиковой Устиньи Ивановны Василий Кузьмич Погонщиков (19 лет)и дочь крестьянской вдовы д.Галинской Марии Стефановны Маргаритовой Мария Ивановна (20 лет)
Рождение ребёнка
26.08.1913 ст.
Сын: Погонщиков Александр Иванович
Мать ребёнка: Погонщикова Марина Федотова
Новгородская губ.,Белозерский уезд,с.Надпорожье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно