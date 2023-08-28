Погонщиков Иван Козьмич (Кузьмич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погонщиков Иван Козьмич (Кузьмич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: Погонщиков Кузьма

Мать: Погонщикова Устинья Ивановна

Бракосочетание
15.01.1912 ст.

Жена: Погонщикова Марина Федотова

Новгородская губ.,Белозерский уезд,с.Надпорожье
Поручитель
25.01.1913 ст.
Новгородская губ.,Белозерский уезд,с.Надпорожье
жених: сын крестьянской вдовы Погонщиковой Устиньи Ивановны Василий Кузьмич Погонщиков (19 лет)и дочь крестьянской вдовы д.Галинской Марии Стефановны Маргаритовой Мария Ивановна (20 лет)
Рождение ребёнка
26.08.1913 ст.

Сын: Погонщиков Александр Иванович

Мать ребёнка: Погонщикова Марина Федотова

Новгородская губ.,Белозерский уезд,с.Надпорожье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погонщикова Марина Федотова

Смерть
Неизвестно
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