Абрамов Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.11.1858
Дата смерти01.10.1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1877 по 1890
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1890 по 1906
Смерть
01.10.1906