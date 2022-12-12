Абрамов Яков Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Яков Васильевич

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Место рождения

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Дата рождения

02.11.1858

Дата смерти

01.10.1906

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Место жительства
С 1877 по 1890
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1890 по 1906
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
01.10.1906
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
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