Lipschitz (Eisenberg) Ida — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lipschitz (Eisenberg) Ida

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

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Добавил:

МN
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Eisenberg Meer

Мать: Eisenberg (Levanisky) Dobre Vikhne (Yasha)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

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