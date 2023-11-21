Кмить Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Кмить Павло
Мать ребёнка: Паранька
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Кмить Николай
Мать ребёнка: Паранька
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Кмить Григорий
Мать ребёнка: Паранька
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кмить Павел
Мать ребёнка: Паранька
Смерть
Неизвестно