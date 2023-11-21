Кмить Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кмить Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1890 г.р.
Около 1894 г.р.
Около 1901 г.р.
Около 1909 г.р.

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Кмить Павло

Мать ребёнка: Паранька

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Кмить Николай

Мать ребёнка: Паранька

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Паранька

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Кмить Григорий

Мать ребёнка: Паранька

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кмить Павел

Мать ребёнка: Паранька

Смерть
Неизвестно
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