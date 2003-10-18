Чернышов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышов Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Чернышова Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1930

Сын: Чернышов Товий Иванович

Мать ребёнка: Чернышова Окулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Чернышова Окулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Чернышова Окулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышова Окулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Чернышова Окулина

Смерть
1966
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