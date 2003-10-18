Чернышов Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Чернышова Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1930
Мать ребёнка: Чернышова Окулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышов Евгений Иванович
Мать ребёнка: Чернышова Окулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Чернышова Окулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернышова Окулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чернышова Окулина
Смерть
1966