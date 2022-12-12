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Автоном Харитонов

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харитон Федоров

Мать: Прасковья Яковлева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1853

Сын: Стефан Автономов

Мать ребёнка: Анфиса Петрова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1857

Сын: Лаврентий Автономов

Мать ребёнка: Анфиса Петрова

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1860

Сын: Антон Автономов

Мать ребёнка: Анфиса Петрова

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1862

Дочь: Ефимия Автономова

Мать ребёнка: Анфиса Петрова

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.11.1866

Сын: Андрей Автономов

Мать ребёнка: Анфиса Петрова

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1870

Сын: Георгий Автономов

Мать ребёнка: Анфиса Петрова

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1871

Дочь: Ольга Автономова

Мать ребёнка: Анфиса Петрова

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1873

Дочь: Акулина Автономова

Мать ребёнка: Анфиса Петрова

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анфиса Петрова

Место жительства
Неизвестно
Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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