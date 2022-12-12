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Чевалков Сергей Иванович

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Место рождения

село Улала

Дата рождения

1882

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Чевалков Иван Андрианович

Мать: Чевалкова Дарья Матвеевна

село Улала
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Чевалкова Таисия Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Чевалков Яков Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Ильинка, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Чевалкова Анфиса Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Чевалкова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чевалкова Антонина Семеновна

Смерть
1924
Бешпельтир, Чемальский муниципальный район, Республика Алтай
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