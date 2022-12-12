Чевалков Сергей Иванович
Место рождениясело Улала
Дата рождения1882
Дата смерти1924
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
село Улала
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Чевалкова Таисия Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: не указана
Ильинка, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Чевалкова Анфиса Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Чевалкова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1924
Бешпельтир, Чемальский муниципальный район, Республика Алтай