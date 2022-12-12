Волков Николай Константинович
Место рождения
Дата рождения07.12.1875
Дата смерти30.01.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1818 по 1919
г. Киев, Украина
Рождение
07.12.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1896 по 1901
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1904 по 1917
Чита, город Чита, Забайкальский край
Место жительства
С 1919 по 1920
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1920 по 1950
г. Париж, Франция
Смерть
30.01.1950
г. Париж, Франция