Волков Николай Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Николай Константинович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

07.12.1875

Дата смерти

30.01.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1818 по 1919
г. Киев, Украина
Рождение
07.12.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1896 по 1901
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1904 по 1917
Чита, город Чита, Забайкальский край
Место жительства
С 1919 по 1920
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1920 по 1950
г. Париж, Франция
Смерть
30.01.1950
г. Париж, Франция
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