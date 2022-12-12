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Питерцева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Питерцев Иосиф Яковлевич

Отец ребёнка: Питерцев Яков Федосеевич

Шуярово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Питерцев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Питерцев Яков Федосеевич

Шуярово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Питерцев Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Питерцев Яков Федосеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Питерцев Яков Федосеевич

Смерть
Неизвестно
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