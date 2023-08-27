Елисеев Семен Дмитриевич
Место рождениясело Дубовка, Ардатовский муниципальный округ, Нижегородская область
Дата рождения25.01.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1903
Отец: Елисеев Дмитрий Семенович
Мать: Елисеева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1924
Мать ребёнка: Елисеева (Сорокина) Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
03.08.1930
Дочь: Седова (Елисеева) Мария Семеновна
Мать ребёнка: Елисеева (Сорокина) Ирина Васильевна
Смерть
Неизвестно