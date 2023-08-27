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Елисеев Семен Дмитриевич

Место рождения

село Дубовка, Ардатовский муниципальный округ, Нижегородская область

Дата рождения

25.01.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1903

Отец: Елисеев Дмитрий Семенович

Мать: Елисеева Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева (Сорокина) Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
23.02.1924

Сын: Елисеев Федор Семенович

Мать ребёнка: Елисеева (Сорокина) Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
03.08.1930

Дочь: Седова (Елисеева) Мария Семеновна

Мать ребёнка: Елисеева (Сорокина) Ирина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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