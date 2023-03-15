Горынцева Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горынцева Елизавета Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Горынцев Порфирий Степанович

Отец ребёнка: Горынцев Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Горынцев Федор Степанович

Отец ребёнка: Горынцев Степан Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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