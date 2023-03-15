Горынцева Елизавета Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Горынцев Порфирий Степанович
Отец ребёнка: Горынцев Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Горынцев Федор Степанович
Отец ребёнка: Горынцев Степан Яковлевич
Смерть
Неизвестно