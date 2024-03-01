Набиева Дания Фазыловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набиева Дания Фазыловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1953

Пол

Женский

Добавил:

РН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1953

Отец: Нургалиев Фазыл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.?

Дочь: Сафина Гульназ Ирековна

Отец ребёнка: Набиев Ирек Мирхатович

Рождение ребёнка
07.09.1987

Сын: Набиев Ринат Ирекович

Отец ребёнка: Набиев Ирек Мирхатович

Агрыз, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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