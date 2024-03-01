Набиева Дания Фазыловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1953
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.02.1953
Отец: Нургалиев Фазыл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.?
Дочь: Сафина Гульназ Ирековна
Отец ребёнка: Набиев Ирек Мирхатович
Рождение ребёнка
07.09.1987
Отец ребёнка: Набиев Ирек Мирхатович
Агрыз, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)