Wedmann (Wotzke) Marta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиWedmann (Wotzke) Marta

Wedmann (Wotzke) Marta

Место рождения

Nedbajewka, Heimtal, Volhynia, Russia

Дата рождения

04.02.1901

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kerent (Wedmann) ?

Отец ребёнка: Wedmann Gustav

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Wedmann Gustav

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927

Сын: Weidmann Ewald

Отец ребёнка: Wedmann Gustav

Рождение ребёнка
1933

Сын: Weidmann Alfred

Отец ребёнка: Wedmann Gustav

Рождение ребёнка
1936

Сын: Weidmann Herbert

Отец ребёнка: Wedmann Gustav

Смерть
1983

Мы используем куки для улучшения работы сайта.