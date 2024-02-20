Wedmann (Wotzke) Marta
Место рожденияNedbajewka, Heimtal, Volhynia, Russia
Дата рождения04.02.1901
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kerent (Wedmann) ?
Отец ребёнка: Wedmann Gustav
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Wedmann Gustav
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Сын: Weidmann Ewald
Отец ребёнка: Wedmann Gustav
Рождение ребёнка
1933
Сын: Weidmann Alfred
Отец ребёнка: Wedmann Gustav
Рождение ребёнка
1936
Сын: Weidmann Herbert
Отец ребёнка: Wedmann Gustav
Смерть
1983