Гужов Яков Осипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.
Отец: Гужов Осип Назарович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гужова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.
Мать ребёнка: Гужова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
08.09.1897 ст.
Дочь: (Гужова) Евфимия Яковлевна
Мать ребёнка: Гужова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1901 ст.
Дочь: Провалова (Гужова) Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Гужова Марья Ивановна
Смерть
Неизвестно