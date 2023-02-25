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Гужов Яков Осипович

Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.

Отец: Гужов Осип Назарович

Мать: не указана

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гужова Марья Ивановна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.

Сын: Гужов Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Гужова Марья Ивановна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.09.1897 ст.

Дочь: (Гужова) Евфимия Яковлевна

Мать ребёнка: Гужова Марья Ивановна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1901 ст.

Дочь: Провалова (Гужова) Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Гужова Марья Ивановна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

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